Allah acıdı!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda dün meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Pınar Başer’in yönetimindeki PP 198 plakalı salon araçla Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla atması ve tavanı üzerinde durması sonucu meydana geldi.
Hafif yaralandı
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Pınar Başer, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.