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“Allah yardımcımız olsun!”

KIB-TEK konutlar için yayımladığı tek zamanlı tarife ile 3 zamanlı tarifeyi yürürlükten kaldırdı. 1 Mart tarihinde yürürlüğe giren uygulamaya vatandaş isyan etti…

02 Mart 2022 Çarşamba 15:51
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“Allah yardımcımız olsun!”
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TEK ZAMANLI TARİFE YÜRÜRLÜKTE… KIB-TEK konutlar için yayımladığı tek zamanlı tarife ile 3 zamanlı tarifeyi yürürlükten kaldırdı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun geçerli yeni tarifesine göre, 250 kilowatt saat (kWs) üzerindeki tüketimde, ücret 0,98’den 2.7 TL’ye çıktı. Maktu ücretler, depozito ve hizmet ücretlerine da zam yapıldı.

VATANDAŞIN GÜNDEMİ ALTERNATİF AYDINLANMA SEÇENEKLERİ… Tek zamanlı tarife “ Mart tarihi ile birlikte uygulanmaya başlandı. Yeni tarifelerin açıklanmasının ardından vatandaşlar Gündem Kıbrıs’a konuştu. Market fiyatlarındaki hızlı artışlar ve benzine gelen zamlarla zaten nefes alamadığını söyleyen vatandaşlar, elektrik tarifelerindeki bu yeni fiyatlandırma ile birlikte artık evlerde “Gazyağı lambaları”, “Mum” ve “Lüks lamba” kullanmaya başlayacaklarını ifade etti.

“FATURALARI ÖDEYEMEYECEK DURUMA GELECEĞİZ”… Yeni fiyatlandırma tarifelerinin faturaları üçe katlayacağını ve mevcut asgari ücretle geçinmenin imkânsız bir hale geleceğini aktaran vatandaşlar, faturalarını ödeyemeyecek duruma geleceklerini ve karanlığa mahkûm olacaklarını söyledi. Yeni tarife hakkında “Allah yardımız olsun” diyen vatandaşlar mevut ekonomik krizde yeni tarifenin zamanlamasının yanlış olduğunu aktardı.

İŞTE YAPILAN ZAMMA KARŞI VATANDAŞIN GÖRÜŞÜ:

Son Güncelleme: 02.03.2022 16:53
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