Alman turist heryerde aranıyor

27.01.2020 tarihinden beridir kayıp olan 70 yaşındaki Alman turist Karl Heinz WEİSS 'in bulunabmesi için bugün 08:00 - 12:00 saatleri arasında, Alsancak bölgesinde dört farklı bölgede aramalar yapıldı. Bugünkü aramalara 30 polis ve 39 itfaiye mensubu katıldı. Aramalar sırasında bölgedeki yol kenarları, dere yatakları, arazilerde aramalar yapıldı. Yine, bölgedeki su kuyularına itfaiye mensupları tarafından inilererek detaylı aramalar yapıldı ancak Alman turistin izine rastlanmadı. Alman turistin bulunabilmesi için Şubat ayı içerisinde, polis, sivil savunma ekipleri ve bölge halkı tarafından hem yaya olarak hem de drone ile belirli aralıklarla aramalar yapılmış ayrıca bölgedeki kameralar incelenmiş ancak netice alınamamıştı. Alman uyruklu, Karl Heinz WEİSS, 27.01.2020 tarihinde Alsancak'ta kalmakta olduğu otelden ayrılmış ve kendisinden halen haber alınamamıştı.