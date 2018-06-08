Almanya'daki hastaya uygun döner KKTC'de bulundu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçen yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran Özge Nihat Özdoğan, Almanya’da ilik nakli bekleyen bir hastaya kök hücre bağışı yaparak, umut oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya’da lösemi ile mücadele eden bir kadın hasta için uygun ilik Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivinde bulundu.

Vakıf’tan yapılan açıklamada, donör bağışçısı Özge Nihat Özdoğan’ın haberi aldıktan sonra çok mutlu olduğu ve işlemi hiç tereddüt etmeden kabul ettiği belirtildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı yaptığı açıklamada, tamamen gönüllük ilkesi ile hastaya umut olan Özge Nihat Özdoğan’ı ve böylesi anlamlı bir bağışta bulunan tüm donörlerini tebrik ederek, teşekkürlerini sundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamada, kök hücre bağışının yaklaşık 4 saat süren ve kan alımına benzer bir işlem olduğu kaydedildi.

Kök hücrelerin özel bir cihaz yardımı ile ayrıştırıldığı işlemin uzun süredir uygulandığı ve verici için hiçbir tehlike taşımadığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, kemik iliği donör kaydı yapmak için 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmak yeterli.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek yok. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde ise Tıp Merkezleri’nden alınıyor.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla, yaklaşık 42 bin kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği aldı ve alınan bu örneklerden 56 kişi kök hücre bağışında bulundu.