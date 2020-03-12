Almanya karantinadaki vatandaşlarını almıyor

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası Programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalardan bulunan Tatar, Almanya’nın karantinadaki vatandaşlarını almadığını açıkladı.

Almanya Büyük Elçisi ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Tatar, Almanya’nın vatandaşlarını 14’üncü günün sonunda ülkesine alacağını söyledi.

Tatar’ın konuşması şöyle:

Almanya Büyük Elçisi ile görüştük. Karantinadaki vatandaşlarını aktardık ancak ne yapacağız diye sorduk.

Almanya 800 kişilik bir karantina merkezlerinin olmadığını, geldiklerinde ülkeye dağılacaklarını söyledi.

Bu insanları gönderecek uçak dahi bulamıyoruz.

Akıncı “alacağınız karara saygılıyım” dedi, gitti…

Başbakan Ersin Tatar, sınır kapılarında etkin sağlık denetimi yapma adına kapı kapama kararı alındığını söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı, toplantıya katıldı; görüşlerini söyledi. Hassasiyetini ortaya koydu ve “Sizin alacağınız karara saygılıyım” dedi ve gitti.

Dolayısı ile bizim kalan kapılarda en iyi denetimi yapma sorumluluğumuz var.

Bu bizim halkımıza karşı sorumluluğumuz. Bu nedenle aldığımız tüm kararlar halk sağlığını önde tutan kararlar. Seçimi, siyaseti düşünecek durumda değiliz.”

Haber Kıbrıs