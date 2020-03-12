Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Almanya karantinadaki vatandaşlarını almıyor

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası Programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalardan bulunan Tatar, Almanya’nın karantinadaki vatandaşlarını almadığını açıkladı.

12 Mart 2020 Perşembe 21:46
535 Okunma
Almanya karantinadaki vatandaşlarını almıyor

Başbakan Ersin Tatar BRT’de yayınlanan Basın Odası Programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalardan bulunan Tatar, Almanya’nın karantinadaki vatandaşlarını almadığını açıkladı.

Almanya Büyük Elçisi ile görüşmelerin devam ettiğini aktaran Tatar, Almanya’nın vatandaşlarını 14’üncü günün sonunda ülkesine alacağını söyledi.

Tatar’ın konuşması şöyle:

Almanya Büyük Elçisi ile görüştük. Karantinadaki vatandaşlarını aktardık ancak ne yapacağız diye sorduk.

Almanya 800 kişilik bir karantina merkezlerinin olmadığını,  geldiklerinde ülkeye dağılacaklarını söyledi.

Bu insanları gönderecek uçak dahi bulamıyoruz.

Akıncı “alacağınız karara saygılıyım” dedi, gitti…

Başbakan Ersin Tatar, sınır kapılarında etkin sağlık denetimi yapma adına kapı kapama kararı alındığını söyledi.

“Sayın Cumhurbaşkanı, toplantıya katıldı; görüşlerini söyledi. Hassasiyetini ortaya koydu ve “Sizin alacağınız karara saygılıyım” dedi ve gitti.

Dolayısı ile bizim kalan kapılarda en iyi denetimi yapma sorumluluğumuz var.

Bu bizim halkımıza karşı sorumluluğumuz. Bu nedenle aldığımız tüm kararlar halk sağlığını önde tutan kararlar. Seçimi, siyaseti düşünecek durumda değiliz.”

Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 12.03.2020 22:53
Anahtar Kelimeler:
KKTC KoronavirüsAlmanyaCoronavirüsKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
Uçaklar Ercan'a inemiyor!
Girne esnafından virüse karşı önlem
Girne esnafından virüse karşı önlem
Les Ambassadeurs Otel’den virüse karşı ozonlu koruma
Les Ambassadeurs Otel’den virüse karşı ozonlu koruma
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim