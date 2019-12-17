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Almanya nitelikli işçi arıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’deki Başbakanlık binasında kalifiye iş gücü açığı konusunda sendikalar, iş adamları, eyalet yönetimleri ve ilgili bakanlıkların yetkililerinin katıldığı bir zirve düzenledi.

17 Aralık 2019 Salı 09:44
Almanya nitelikli işçi arıyor

Zirveden sonra gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Merkel, dünyada profesyonelleri sadece Almanya’nın aramadığını belirterek, “Bu alanda büyük rekabet var.” diye konuştu.

Merkel, Almanya’da çok sayıda şirketin nitelikli işçi bulmada sorun yaşadığını ifade ederek, bu sorunun çözülememesi durumunda bazı şirketlerin ülkeden ayrılabileceğini söyledi.

“Almanya’nın nitelikli elemanlar için daha çekici koşullar sunması gerekir”
Hükümetin Alman iş dünyası ile iş birliği yaparak nitelikli işçi bulma sorununu çözmeyi hedeflediğini anlatan Merkel, “Almanya’nın nitelikli elemanlar için diğer ülkelere kıyasla daha çekici koşullar sunması gerekir.” dedi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da kalifiye iş gücü açığını kapatmak için bu alanda daha fazla uzmanlık eğitimi vereceklerini vurgulayan Merkel, “Ancak bu adımları atmak yeterli olmayacak, Almanya AB dışı ülkelerden de nitelikli işçi almalı.” dedi.

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de nitelikli iş gücü konusunda federal hükümetin ve Alman iş dünyasının Brezilya, Hindistan ve Vietnam’da pilot projeler planladığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da “Bugün Alman hükümeti, nitelikli işçi sıkıntısını ortadan kaldırmak için ciddi olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğine göre, Alman şirketlerin yarısından fazlası, nitelikli işçi açığını kendileri için en büyük risk olarak görüyor.

İslam karşıtı aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi’nin (AFD) eş başkanlarından Alice Weidel ise yeni nitelikli iş gücü politikalarına karşı olduğunu belirterek, “Çalışmaların odak noktası profesyonellerin Almanya’dan ayrılmasının önlenmesi olmalı. Yurt dışından nitelikli işçilerin getirilmesi, göç ve sosyal refah sistemleri sorununu daha da artıracak.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da nitelikli iş gücüne yönelik hazırlanan yeni yasa 1 Mart 2020’de yürürlüğe girecek. Yasa kapsamında AB dışından nitelikli iş gücünün Almanya’ya gelişinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan, Almanya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) Bertelsmann Vakfı için Haziran 2019’da yaptığı araştırmaya göre, Almanya’da 2035’te ekonomik büyüme demografik değişimin yol açtığı işçi eksikliğinden dolayı yüzde 0,6 gerileyecek.

Ülkede ekonomideki büyüme ve istihdamdaki rekor artışa rağmen 1,3 milyon işe uygun eleman bulunamıyor.

Uzmanlar, nitelikli işçi açığından dolayı Alman ekonomisinin yılda yaklaşık 30 milyar avro kayba uğradığını tahmin ediyor. Almanya’da yaklaşık 60 meslek dalında nitelikli iş gücü açığı bulunurken, hemşire, hasta ve yaşlı bakıcısı, inşaat işçisi, bilgi teknolojileri uzmanı en çok aranan meslekler arasında yer alıyor.

(BRT/AA)

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Almanya
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