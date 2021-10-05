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Almara Night Club: İsmail Mavideniz’in bu olayla bir ilgisi yoktur

Alayköy’de geçtiğimiz Pazar akşamı Almara gece kulübünde meydana gelen olayla ilgili basında yer alan haberlerle ilgili Almara Night Club, basına konuştu.

05 Ekim 2021 Salı 13:14
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Almara Night Club: İsmail Mavideniz’in bu olayla bir ilgisi yoktur
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Alayköy’de geçtiğimiz Pazar akşamı Almara gece kulübünde meydana gelen olayla ilgili basında yer alan haberlerle ilgili Almara Night Club, basına konuştu.

Daha önceden davaları olan ve Çarşamba günü yargılanması beklenen İsmail Mavideniz’in bahse konu olayda adının geçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Pazar gecesi meydana gelen olayda İsmail Mavideniz’in kesinlikle bağlantısı olmadığı aktarılarak, basında yer alan haberlerin aslı astarı olmadığı ileri sürüldü.

“İsmail Mavideniz’in bu olayla bir ilgisi yoktur” diyen işletme, adı geçen şahsın aleyhinde algı yönetimi yapıldığı ve kendisinin bir komplo içine çekilmeye çalışıldığı ifade edilerek, kendisiyle husumetlerinin olmadığı kaydedildi.

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