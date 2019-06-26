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''ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı'' devreye girdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
''ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı'' devreye girdi

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü’nde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele komisyonu yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Alo 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı bir etkinlikle hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, önleme stratejilerinin en büyük hedeflerinden biri olan ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana amansız bir mücadelenin içine girdiklerini belirten Karaokçu, ciddi eksikliklerden biri olan bilimsel veri tabanının oluşturulması konusunda Komisyon’un en kapsamlı çalışmaları yürüten bir kurum konumuna geldiğini kaydetti.

Karaokuçu, ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’nde 4 klinik psikoloğun çalışacağını, çok güçlü bir teknolojik alt yapı ile hizmetlerin 24 saat üzerinden canlı verecek şekilde planlandığını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ise devletin gerekli yerde gerekli çözümleri bulma çabası içinde olduğunu kaydederek Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı Merkezi’ni hayata geçirdiğini söyledi.

Merkezde görev alacak dört klinik psikoloğa teşekkür eden Tatar, psikologların sabırla ihtiyacı olanlara hizmet vereceğini kaydetti.

İmkanlar ölçüsünde olanakların artırılması gerekliliğinin bilincinde olduklarını söyleyen Başbakan Tatar, yardıma ihtiyacı olanların yanında olduklarını belirtti.

Bağımlılara ve ailelere yardım etmek için farklı birimlerin çalıştığını kaydeden Başbakan Tatar, Polise de büyük görev düştüğünü vurguladı.

Başbakan Tatar “Bu illeti bu ülkeye sokan bütün bu merkezler gerekli cezaları almalıdır. Polisin bu konu üzerine gitmesi önemlidir” dedi.

Konuşmaların ardından Merkezin açılışı Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından yapıldı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
ALO 1191
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