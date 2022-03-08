Alo 183 Hattı, Şiddet Gören Kadınlara Destek Veriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında oluşturulan, yılın 365 günü, günün 24 saati açık olan ALO 183 hattının diğer ucunda Burcu Dolmacı bulunuyor.

Hem ALO 183’ü arayan, hem de polise başvuran kadınlara gerek sığınma evi gerek adli ve psikolojik yardım süreçlerinde destek veren Dolmacı, hatta bakan tek kişi olarak fedakarlıkla yürüttüğü işinde, kadınlara destek olmanın kendisine mutluluk verdiğini söylüyor.

Konuyla ilgili veri tabanı oluşturulmasından da sorumlu olan Dolmacı’nın verdiği bilgiye göre ALO 183 Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı’na 2019’da 71, 2020’de 42, 2021’de 35 kadın; Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddet Mücadele Birimine ise 2019’da bin 47, 2020’de bin 58, 2021’de bin 64 kadın başvurdu.

“ŞİDDET GÖREN KADINLAR SUSMASIN”

Şiddete uğrayan kadınların olay anında ALO 183 hattından destek alabileceğini söyleyen Dolmacı, “Şiddet gören kadınlar susmasın” diyerek, etrafında şiddet olayına şahit olanları da hattı aramaya çağırıyor.

Dolmacı, ihbarda bulunan kişilerin isimlerinin asla açıklanmadığını da vurguluyor.

İhbar aldığında bir yandan kadının şiddetin yaşandığı yerden alınması için polisi harekete geçirirken diğer yandan da kadına yapması gerekenleri anlattığını söyleyen Dolmacı, daha sonra kadının sığınma evine gitmesi, adli yardım alması gibi süreçleri yürütüyor.

“ARTIK DUYACAKLARIMA HAZIRLIKLIYIM”

Hattın kurulduğu ilk günden bu yana, yaklaşık 10 yıldır görev yapan Dolmacı, yıllar içinde edindiği tecrübeyle artık duyduklarına daha hazırlıklı olduğunu söylüyor.

Hatta bakan tek kişi olarak bazen sabaha karşı telefon aldığını anlatan Dolmacı, işini çok severek yaptığını, kadınlara yardımcı olabilmekten mutluluk duyduğunu anlatıyor.

“Şiddet mağduru kadınları, yaşadıkları mağduriyetten kurtarabilmek benim için en büyük ödüldür” diyen Dolmacı “Şiddet gören kadınlar çaresiz hissetmesinler, 183’ü aramaya çekinmesinler” çağrısında bulunuyor.

BAKAN HASİPOĞLU: “ÇÖZÜMÜ YALNIZ ARAMAYIN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularına verdiği yanıtta, şiddete maruz kalan kadınlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Alo 183 İhbar Hattı’nı aramaları çağrısında bulundu.

“Çözümü yalnız aramayın” diyen Hasipoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Bir müdahale ihtiyacı durumunda, şiddete maruz kalan kadınların bakanlığımıza ulaşabilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle herhangi bir şiddet karşısında yardım elini uzatabilmemiz adına, Alo 183 Sosyal Hizmetler Kadına Yönelik Şiddet İhbar Hattı’nın güçlendirilmesi, toplumda bilinirliğinin artması, kadınlarımızın zor durumda bu hatta ulaşabilmeleri çok önemli.

Kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dezavantajlısından gencine, çocuğundan yaşlısına, kadından özel gereksinimlisine kadar toplumun tüm kesinlerine dokunan, bu yüzden görev yükü çok fazla olan bir bakanlık. ‘Sosyal devlet’ ilkesiyle herkese ulaşmaya çalışsak da kadına yönelik şiddet konusunda ilgili sivil toplum örgütleri, Polis Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve diğer kamu birimleri ile koordinasyon içerisinde iş birliği yapmak önem kazanıyor.”

“TOCED’E İŞLERLİK KAZANDIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kadrolarında var olan teknik hataların bir an önce düzenlenmesi ve Daire’ye personeliyle birlikte işlerlik kazandırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yıllardır etkin olarak faaliyete geçememesi önümüzde büyük bir engel. Dairenin kadrolarında var olan teknik hataların düzenlenerek, Dairenin etkin bir şekilde çalışması için çalışmalarımız hız kazanacak.

Öncelikli hedefimiz, önleyici ve koruyucu tedbirlerle kadınların güçlendirilmesi; sonrasında kadınların ekonomik yönden çalışma yaşamında desteklenmesi.

ŞİDDET VE İSTİSMAR MAĞDURU KADINLARA ADLİ YARDIM DA VERİLİYOR

Şiddete ve istismara maruz kalan, yeterli maddi olanağı olmayan kadınlara Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yaptığımız iş birliği protokolü kapsamında adli yardım desteği veriyoruz. Maddi yönden bir geliri olmayan, şiddet mağduru kadınlarımıza iş imkanının sağlanması için çeşitli destek mekanizmaları kurmak istiyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yalnızca bir gün değil her gün kadınlarımızın destekçisi olduğumuzu icraatlarımızla göstereceğiz. Önümüzdeki dönemde, kadınlarımıza yönelik sosyal ve ekonomik desteklerimizi paylaşacağız.”