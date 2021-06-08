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"Alo ben komiser" İnanmayın!

Polis, bazı şahısların "Alo ben komiser diyerek telefon aracılığıyla dolandırıcılık yapmaya çalışanlar olduğunu saptadı, halkı uyardı

08 Haziran 2021 Salı 17:26
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"Alo ben komiser" İnanmayın!

Polis Basın Subaylığı önemli bir duyuruda bulundu:

" Son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendisini polis (komiser) olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslar; aradıkları kişilere, banka hesaplarının tehlikede olduğunu söyleyip yardımcı olmak adına söz konusu kişilerin, kimlik ve banka hesap numaralarını istedikleri yönünde polise şikayetler yapılmaktadır. Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur."

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