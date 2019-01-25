“ALO Danışmanlık Ve Destek Hattı” kuruluyor

ALO bin 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na yönelik çalışmalar tamamlandı.7 gün 24 saat vatandaşa telefon hattı veya internet üzerinden görüntüsüz görüşme, canlı mesajlaşma yolu ile hizmet verecek olan ALO bin 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’na alınacak 4 uzman personel için münhal ilan edildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ALO bin 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın Mart ayı başında hizmete girmesi hedefleniyor.

ALO bin 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda, Bağımlı bireye danışmanlık; Madde veya Bağımlılık konusunda bilgilendirme ve farkındalık kazandırma; Acil durumlarda gerekli yerlere yönlendirme; İhtiyaca göre çözüm aranması ve destek hizmetlerinin sağlanması; Tedavi için bilgilendirme, cesaretlendirme veya yönlendirme görevi” hizmetleri verilecek.