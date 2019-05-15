Alpay Durduran yoğun bakımda!

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran yoğun bakıma kaldırıldı. Alpay Durduran’ın oğlu Turgut Durduran haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Turgut Durduran, Alpay Durduran’ın 15 gün önce kalp krizi geçirdiğini ve 13 Mayıs tarihinde 5 damarında bypass yapıldığı ve kalp kapakçığında tamir yapıldığını kaydetti. Alpay Durduran’ın yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğunu belirten Turgut Durduran, genel olarak durumunun iyi olduğunu ekledi.