Alpay Durduran yoğun bakımda!

15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:44
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran yoğun bakıma kaldırıldı. Alpay Durduran’ın oğlu Turgut Durduran haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Turgut Durduran, Alpay Durduran’ın 15 gün önce kalp krizi geçirdiğini ve 13 Mayıs tarihinde 5 damarında bypass yapıldığı ve kalp kapakçığında tamir yapıldığını kaydetti. Alpay Durduran’ın yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğunu belirten Turgut Durduran, genel olarak durumunun iyi olduğunu ekledi.
Geçmiş olsun. Kıbrıs' ın büyük değerlerinden. İnşAllah tez zamanda sağlığına kavuşur.
Maddiyata değil, maneviyata, insanlığa, adalete, insan hakları evrensel değerlerine değer veren IQ su yüksek, siyaseti para için değil, yukarıda saydıķlarım için yapan büyük adam,
geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum.