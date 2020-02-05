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Alpet davasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) -   Atlasjet firmasının Alpet aleyhine yapmış olduğu,  Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Mehmet Çağatay dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:34
Alpet davasında zanlılar tutuksuz yargılanacak!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, Zanlı 1 Hilmi Bozdoğan, zanlı 2 Bayram Öğmen, zanlı 3 Mustafa Lord, zanlı 4 Recep Talay, Zanlı 5 Hüseyin Çakır, Zanlı 6 Tahir Aksulu ve KKTC haricinde olan Mehmet Çağatay’ın; 2011-2014 yılları arasında Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren Atlas Jet isimli işyerine ait uçaklara Petrol(ALPET) isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştıkları zamanda, Altınbaş Petrol LTD'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan Zanlı 7 Mehmet Fatih Toprak'ın zanlı 8 Vakkas Altınbaş ve yurtdışında bulunan Sofu Altınbaş’tan aldığı direktif ile 6 pompacı zanlının, Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynayarak, teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek,  Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, 563,712 litre Jet Al yakıtının karşılığı olan 448 bin 631 ABD dolarının sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü. Polis memuru Öjen Açıkada, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti. 

Huzurunda erilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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DavaAlpetHaber
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