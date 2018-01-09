Alsancak Belediyesi Cuma Günü Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapacak

Alsancak Belediyesi, cuma günü Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı açıklamada, Alsancak, Lapta, Karşıyaka ve civar köylerin her gün kullandığı Lapta – Girne Anayolu’nun gerek yol güvenliği, gerekse trafik yoğunluğu sebebiyle halka eziyet haline geldiğini belirterek, halkın güvenlik ve refahının her şeyin önünde olduğu bilinciyle devlete seslerini duyurabilmek adına, Alsancak Belediyesi olarak cuma günü, saat 07.45 ile 10.00 saatleri arasında ilgili güzergahta bulunan Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem kararı aldıklarını vurguladı.