Alsancak Belediyesi eylem yaptı

Alsancak Belediyesi , Girne-Güzelyurt anayolunun , Karaoğlanoğlu–Karşıyaka arasındaki bölümünün, çift şerit yapılması talebiyle bugün 07.45 -10.00 saatleri arasında bölgede eylem yaptı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bazı milletvekilleri, turizmciler ve vatandaşların katıldığı eylem sırasında, yol trafiğe kapatıldı.

Eyleme katılanlar, “çile yolu”, “güvenli yollar istiyoruz”, “yollarda medeniyet istiyoruz”, “ölüm yolunda kazalar bitmiyor”, “trafikte huzur istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemde konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Girne-Güzelyurt anayolunun , Karaoğlanoğlu-Karşıyaka arasındaki bölümünün çift şerit yapılacağı konusunda bundan önceki hükümet ve ilgili bakanlığın verdiği sözleri yerine getirmediğini hatırlattı.

2011’den beri bu yolun çift şerite dönüştürülmesi için birçok girişim yapıldığını, Alsancak Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra kendisi ve ekibinin de bu yönde mücadele verdiğini kaydeden Ataser, buna rağmen, bu sorunu çözmek için yetkililerin hiçbir adım atmadığını dile getirdi.

Alsancağın her geçen gün gelişmekte olan bir turizmin bölgesi olduğunu, Alsancak Milli Parkı , sahil projesi gibi birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Ataser, bölgenin her açıdan gelişerek bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için ulaşım altyapısının geliştirilmesinin şart olduğuna vurguladı.

Geçmiş dönem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının, Girne-Çatalköy , Lefkoşa-Girne ve Pamuklu yolları yapıldıktan sonra, bütçe kalması durumunda, bu yolun çift şerit haline getirileceği şeklinde bir açıklaması olduğunu anımsatan Ataser, bu konuda bu güne kadra hiçbir adım atılmamasını eleştirdi.

Ataser, yeni kurulacak hükümetin bu projeye öncelik vermesini ve ivedilike bu yolu çift şerite dönüştürülmesini istedi.

Alsancak Belediyesi olarak, yolun çift şeritli hale dönüştürülmesine yönelik projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydeden Atser, Lapta Belediyesi’ni de verdikleri mücadeleye destek olmaya çağırdı.

TDP Girne Milletvekii Zeki Çeler, yolda, mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde çok ciddi sıkışıklık yaşandığını belirterek, ulaşımın bölge için ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı.Çeler, yeni oluşacak hükümetin, bu projeye önceik vermesini istedi.

Eyleme katılan vatandaşlar ve turizmciler de yol taleplerine ilişkin düşüncelerini BRT mikrofonuna aktardı.