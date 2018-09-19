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Alsancak Belediyesi marketleri denetliyor

Dövizin artışı sonrasında marketlerin fiyatlarını ciddi şekilde yukarıya çekmesinin ardından hükümet tarafından görevlendirilen 12 kişinin yapması gereken denetimleri zabıtalar yapıyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:57
Alsancak Belediyesi marketleri denetliyor

Alsancak Belediyesi halkın fahiş fiyatlara marketlerden ürün almaması için denetimlerini başlattı. Alsancak Belediyesi Zabıta ekipleri bölgedeki marketleri tek tek gezerek fiyat karşılaştırması yapıyor. Yapmış oldukları girişimler sonucu yanlış bir durum görmeleri durumunda ise Ticaret Dairesi ile işbirliği yaparak fiyat denetimini sağlıyor.

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Alsancak BelediyesiMarketlerDenetimHükümetDövizGündemKıbrıs
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