Alsancak Belediyesi marketleri denetliyor

Alsancak Belediyesi halkın fahiş fiyatlara marketlerden ürün almaması için denetimlerini başlattı. Alsancak Belediyesi Zabıta ekipleri bölgedeki marketleri tek tek gezerek fiyat karşılaştırması yapıyor. Yapmış oldukları girişimler sonucu yanlış bir durum görmeleri durumunda ise Ticaret Dairesi ile işbirliği yaparak fiyat denetimini sağlıyor.