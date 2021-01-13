Alsancak Belediyesi'nde test sonuçları açıklandı

Alsancak Belediyesi personeline Koronavirüs testi yapıldı.

Alsancak Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, tüm test sonuçları negatif çıktı...

ATASER: "TESTLER ARA ARA TEKRARLANACAK"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Koronavirüs testlerinin ara ara tekrarlanmaya devam edeceğini söyledi.

Alsancak Belediyesi sınırlarındaki tüm işletmeleri özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyardıklarını belirten Fırat Ataser, tedbirlere uyulduğu takdirde, virüsle mücadelenin başarılı olabileceğini söyledi. Ataser, Alsancak Belediyesi olarak önlemler almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.