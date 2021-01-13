Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
13'ü yerel 19 pozitif vaka
Kapat

Alsancak Belediyesi'nde test sonuçları açıklandı

Alsancak Belediyesi'nde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 21:24
788 Okunma
Alsancak Belediyesi'nde test sonuçları açıklandı

Alsancak Belediyesi personeline Koronavirüs testi yapıldı.

Alsancak Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, tüm test sonuçları negatif çıktı...

ATASER: "TESTLER ARA ARA TEKRARLANACAK"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Koronavirüs testlerinin ara ara tekrarlanmaya devam edeceğini söyledi.

Alsancak Belediyesi sınırlarındaki tüm işletmeleri özellikle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyardıklarını belirten Fırat Ataser, tedbirlere uyulduğu takdirde, virüsle mücadelenin başarılı olabileceğini söyledi. Ataser, Alsancak Belediyesi olarak önlemler almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: Hemşirelik ve öğretmenlik sınavları yapılacak!
Amcaoğlu: Hemşirelik ve öğretmenlik sınavları yapılacak!
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'e yükseldi
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 3'e yükseldi
13'ü yerel 19 pozitif vaka
13'ü yerel 19 pozitif vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim