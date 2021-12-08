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Alsancak Belediyesi’nden örnek davranış

Yeni yıla sayılı günler kala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hazırlıklar devam ediyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:59
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Alsancak Belediyesi’nden örnek davranış
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Her yıl yeni yıl coşku ile aydınlatılan ve süslerle bezenen ülkede, bu yıl yaşanan ekonomik buhranın da etkisi ile coşku ve sevinç yerini sosyal sorumluluk duygusuna bıraktı.

Bu konuda Alsancak Belediyesi’nden tüm ülkeye örnek olması beklenen bir uygulama geldi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yaptığı açıklama ile; bu yıl Alsancak Belediyesi olarak yılbaşı hazırlıkları için harcama yapmayacaklarını, onun yerine önceden belirlemiş oldukları yardıma muhtaç ailelere imkan doğrultusunda gıda ve çocuklara kıyafet yardımı yapılacağını açıkladı.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

DEĞERLİ BÖLGE HALKIM:Oluşan olumsuz hayat koşullarından dolayı bu yıl Meclis üyelerimiz ve Belediye yönetimiyle aldığımız karar neticesinde yeni yıl hazırlıklarına herhangi bir harcama yapmayıp önceden belirlemiş olduğumuz yardıma muhtaç ailelerimize imkanlarımız doğrultusunda gıda ve çocuklarımıza kıyafet yardımı yapacağız. Alsancak Bld Bşk FIRAT ATASER ve Meclis üyeleri.

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