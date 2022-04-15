Alsancak'da Korkutan Kaza

Bugün saat 14:00 sıralarında Alsancak'dtaki Hasan Uzun Petrol yakınlarındaki çemberde yaşanan kaza korku ve endişe yarattı.

Muhabirimizin elde ettiği bilgilere göre kazaya karışan lüks araç içindeki Afrika kölenli iki kişi kazanın hemen ardından olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı, çarptıkları araç sürücüsünün de arkalarından gittiği edilinen bilgiler arasında.

Olay yerinden elde edinilen diğer bilgi ise Afrika kökenli gençlerin aracında çokca içki şişelerinin olduğu kazada yaralanma olmazken polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber: Jozef Yusuf Darbukacı / Kıbrıs web Haber