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Alsancak, dünyaca ünlü dansçılara ev sahipliği yapıyor

27 Ocak 2022 Perşembe 18:33
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Alsancak, dünyaca ünlü dansçılara ev sahipliği yapıyor
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Cyprus Summit Dance Weekend'22  etkinliği Alsancak Belediyesi sponsorluğunda 28 Ocak Cuma günü Gökay Boğaçkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Saat 18:00'da yapılacak olan dans gösterisi ücretsiz ve tüm halak açık olacak.

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