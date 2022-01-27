Alsancak, dünyaca ünlü dansçılara ev sahipliği yapıyor
27 Ocak 2022 Perşembe 18:33
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Cyprus Summit Dance Weekend'22 etkinliği Alsancak Belediyesi sponsorluğunda 28 Ocak Cuma günü Gökay Boğaçkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor. Saat 18:00'da yapılacak olan dans gösterisi ücretsiz ve tüm halak açık olacak.
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