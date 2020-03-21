Alsancak halkı rahatsız

Yurt dışından gelen öğrencilerin karantinaya alınması için yeni adres seçilen River Side Tatil Köyü Alsancak halkında rahatsızlığa yol açtı. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı açıklamada otelin şehrin içinde olduğunu ve yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu söyledi. Bu noktada güvenlik önlemlerinin alınamayacağını belirten Ataser, Başbakana seslenerek “Yanlış Yaptınız” dedi. Başbakan, İçişleri Bakanı ve Turizm bakanına çağrıda bulunan Ataser, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini kendilerinin bölge halkı olarak bu çocuklara karşı bir tavırları olmadığını, ancak güvenlik ve salık önlemleri açısından yanlış yer seçildiğini kaydetti.

ATASER'İN BASIN AÇIKLAMASI:

ATASER “biz öğrencilere değil, konuma itiraz ettik”

İngiltere’den bu sabah charter seferle KKTC'ye gelen öğrenciler götürüldüğü öğrenci yurdunu beğenmeyince yetkililer devreye girerek öğrencilerin otellerde konaklaması için çalışma başlatmış bu bağlamda yurtlardan alınan öğrenciler Alsancak'ta bulunan River Side Oteline getirildi.

Alsancak’ta şehrin içindeki bir otelin seçilmesi üzerine bölge sakinleri ile birlikte bu durumun yanlış olduğunu savunduk. Biz öğrencilerimiz karşı değiliz. Biz bu kadar otel boş iken neden şehrin tam ortasında, yerleşim alanlarına çok yakın ve hiçbir özel güvenliği olmayan bu otelin seçildiğini sorgulamak istedik.

Bölgemizde başka oteller var ve hepsi de müsait. Örneğin Lapta Oteller Bölgesindeki oteller bu öğrencileri almaya hazır olduklarını beyan etti. O otellerin yakınlarında yerleşim birimleri yok. Neden ısrarla Alsancak’ın içinde yer alan ve yerleşim birimlerine çok yakın olan bu otel seçildi.

Sosyal medyada “biz öğrencileri istemiyormuş gibi bir hava yaratıldı hemen. Oysa şuan bu öğrencilerin içinde benim öz yeğenimde var. Biz öğrencilere karşı değiliz, sadece dediğimiz neden bunca otel boş iken şehrin içinde, yaşam alanlarına çok yakın bu oteli tercih etti yetkililer? Bizim itirazımız otelin konumuna.

Konuyu sosyal medyada farklı anlaşılması bizleri üzmüştür. Toplum olarak çok hassas bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde toplumsal seferberlik adına bundan öncede bundan sonrada elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeye devam edeceğimizi, bu vesile ile de hükümetin bu kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz ve herkese sağduyulu davranmasını tavsiye ediyoruz.

Bu bağlamda bugün saat 14.00’de tüm bölge muhtarlarımız ile birlikte bir basın toplantısı düzenliyoruz. Tüm kamuoyunun bilgisine…