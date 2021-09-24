Alsancak, KEİ Ofisi’nin desteği ile gelişiyor

Yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak amacıyla çeşitli projelere finans ve ekipman desteği sağlayan KEİ Ofisi, bu kapsamda, belediyelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli projelerine katkı veriyor.

KEİ Ofisi, Alsancak bölgesinin gelişimine katkı olarak, alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, kültür ve sosyal projeler, spor kompleksi ve park alanları, Milli Park düzenlemesi, Özgürlük Anıtı onarım ve çevre düzenlemesi, halk plajı ve sahil düzenlemesi ile birçok projeye finans desteği sağladı. Katkı verilen projeler arasında yer alan ve bölgede tek olan çok amaçlı salon, sosyal yaşama değer katıyor.

KEİ Ofisi, Alsancak bölgesinin gelişime katkı yapan, bölgede yaşayan kardeşlerimizin yaşam kalitesini artıran Alsancak Belediyesi’nin çeşitli projelerine, 2011-2020 yıllarında, güncel rakamlarla 33.874,503 TL kaynak aktarımı yaptı.





