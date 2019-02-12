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“Alsancak-Lapta Çocuklar İçin Yürüyor” Etkinliği 31 Mart’ta

12 Şubat 2019 Salı 12:08
“Alsancak-Lapta Çocuklar İçin Yürüyor” Etkinliği 31 Mart’ta

Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği iş birliğiyle, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına 31 Mart Pazar günü düzenlenecek “Alsancak- Lapta Çocuklar için Yürüyor” isimli sosyal sorumluluk projesinin protokolü, tarafların katıldığı toplantıda imzalandı. 

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği temsilcisi Barış Kardana, Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce’nin ve organizasyonun oluşturulmasında destek verecek yetkililerin katıldığı toplantıda, yürüyüşün detayları belirlendi.

“Alsancak ve Lapta Çocuklar için Yürüyor, Balıkçılar Birliği Balık İkram Ediyor” sloganıyla saat 10.30’da başlayacak etkinlikte, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği tarafından yürüyüşe katılan bağış severlere mevsimi olan “İzmarit” balığıyla hazırlanmış balık-ekmek ve belediyeler tarafından meşrubat ikramı yapılacak. 

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Etkinlikte, Alsancak ve Lapta bölgesinde keşif yapılması hem de bilet satışından elde edilecek gelir ile kanser hastası çocuklara umut olunması amaçlanıyor.

0-8 yaş grubunun ücretsiz katılabileceği yürüyüşün bilet fiyatı 25 TL olarak belirlenirken, bilet satış noktaları ileriki günlerde Alsancak Belediyesi, Lapta Belediyesi ve Kemal Saraçoğlu Vakfı sosyal medya hesaplarından halka duyurulacak.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce yaptığı açıklamada, yürüyüş güzergâhının Alsancak girişindeki Lemar Süpermarket’den başlayıp, Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nda bulunan Lapta Balıkçı Barınağı’nda sona ereceğini belirtti.

İnce, yürüyüşün festival tadında ve renkli geçeceğini düşündüklerini belirterek, halkı etkinliğe katılmaya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
AlsancakLapta
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