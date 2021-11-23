Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
banner107

Alsancak-Lapta Yolu için 12 milyon TL ayrıldı

Alsancak belediye Başkanı Fırat Ataser, yolun bitirilmesi için 12 milyon TL’nin ayrıldığını açıkladı...

23 Kasım 2021 Salı 15:42
141 Okunma
Alsancak-Lapta Yolu için 12 milyon TL ayrıldı
banner108

Trafik sıkışıklığı yanında ölümlü trafik kazalarıyla gündeme gelen bir kısmı çift şerite çıkarılan Lapta- Alsancak yolu ile ilgili Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fırat Ataser, yolun bitirilmesi için 12 milyon TL’nin ayrıldığını açıkladı.

Ataser açıklamasında “Kasım ayının en güzel haberi. Dün itibari ile yarım kalan Alsancak - Lapta yolunun bitirilmesi ile [ on iki milyon TL ] kaynak bloke edilmiştir. Başta Başbakanımız Faiz Suçuoğlu, Maliye bakanımız Dursun Oğuz, Ulaştırma Bakanımız Resmiye Canaltay olmak üzere, Tüm bakanlarımıza ve Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Evren: “Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145 civarında”
Evren: “Vatandaşlıklar toplam 5 bin 145 civarında”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim