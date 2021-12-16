“Alsancak Menekşe bölge Doku Koruma Projesi” ile “Gençlik Sokak İyileştirme” çalışmaları başladı

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı yazılı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alsancak Belediyesi olarak belediyecilik tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ataser, Alsancak Menekşe bölge (köy içi) Doku Koruma Projesi ile Gençlik Sokak iyileştirme çalışması, bölgenin çekim merkezi haline gelmesi ile birlikte kültürü bölgede yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma yönünde çalışmaların başladığını belirtti.

Ataser’in açıklaması şu şekilde:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alsancak Belediyesi olarak Belediyecilik tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz.

Alsancak Menekşe bölge (köy içi) Doku Koruma Projesi ile Gençlik Sokak iyileştirme çalışması, bölgenin çekim merkezi haline gelmesi ile birlikte kültürümüzü bölgede yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma yönünde çalışmalarımız başlamıştır.

Şehircilik planlama ile sürdürülen projede, oluşturulacak olan “Tasarım El Kitabı” ile bölgenin kılavuzu sağlanarak çağdaş bir görünüme kavuşması sağlanacaktır.Bölge halkının bu süreç ve sonrasında taşınmaz malına yapacağı herhangi bir tadilat ve yatırımın belediye imar bölümüne başvurması ve gerekli bilgiyi almaları önemle rica olunur.