Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 6.2 geliyor! Tüm özellikleri belli oldu
Nokia 6.2 geliyor!
Dünyada bir ilk: 1 TB kapasiteli SDXC hafıza kartı
Dünyada bir ilk
Çin uzaya uydu fırlattı
Çin uzaya uydu fırlattı
Instagram'da çoklu hesap özelliğine müthiş yenilik
Instagram'da müthiş yenilik
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
banner40

Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı Park” Uygulaması Başladı

Alsancak Belediyesi ile KKTC Telsim’in işbirliğinde bugün imzalanan protokol ile Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı Park” uygulaması devreye girdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 17:29
Alsancak Milli Parkı’nda “Akıllı Park” Uygulaması Başladı

Belediyeden verilen bilgiye göre, Milli Parkın Akılı Park uygulamasına geçilmesi için dün KKTC Telsim ile protokol imzalandı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, “bir ilki daha gerçekleştirdiklerini” belirterek, Alsancak Milli Parkı’nın adada “eşi benzeri olmayan” bir park durumunda olduğunu savundu.

banner41
Telsim ile birlikte uygulayacakları protokol ile artık Mili Parkın Akıllı Park olarak tüm misafirlere hizmet vereceğini belirten Ataser, Telsim’e işbirliği için teşekkür etti.

KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de, KKTC Telsim olarak “adanın ilk Akıllı Park uygulamasını” Alsancak Belediyesiyle hayata geçirdiklerini belirterek, Akıllı Park içerisinde vatandaşlara wifi hizmeti vereceklerini ve halkın güvenli bir şekilde parktan faydalanması için güvenlik sistemi kuracaklarını kaydetti.

Alper, yakın bir zamanda akıllı aydınlatma ve sulama sistemlerini de hayata geçireceklerini ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alsancak BelediyesiKKTC TelsimAlsancak Milli ParkıAkıllı ParkUygulamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizdarlı, Yosif Yosif'in iade edilmemesini eleştirdi
Dizdarlı, Yosif Yosif'in iade edilmemesini eleştirdi
Hava daha da soğuyacak!
Hava daha da soğuyacak!
KTTO “İnsan Kaynakları Yönetimi” Eğitimi Düzenledi
KTTO “İnsan Kaynakları Yönetimi” Eğitimi Düzenledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim