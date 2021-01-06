Alsancak'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Alsancak’ta 3 kişinin Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Pozitif vakalar ve temaslıları karantinaya alındı. Alsancak'ta belediye tarafından 'maskesiz sokağa çıkılmaması ve kurallara uyulması' yönünde anonslar yapıldı.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde yatan annesini ziyaret eden bir gencin korona virüse yakalandığı ve temaslı 2 arkadaşının da bugün testlerinin pozitife döndüğü öğrenildi.

3 pozitif vakanın ardından bölgede bulaş tedirginliği yaşandığı ve 40’tan fazla temaslı olduğu ifade edildi.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, vakaların temaslılarının büyük ailelerden oluştuğunu, bu yüzden temaslı sayısının da fazla olduğunu söyledi. Ataser, belediye olarak tedbirleri arttırdıklarını PCR testlerinin yapıldığını ve temaslı taramalarının şu sıralarda sürdüğünü kaydetti.