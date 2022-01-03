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Alsancak'ta 75 kişi UBP'ye katıldı

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu Alsancak'ta düzenlenen törende, UBP ye katılanlara rozetlerini taktı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 13:21
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Alsancak'ta 75 kişi UBP'ye katıldı
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Sucuoğlu, " UBP'ye güç verecek, birlikte hareket edeceğimiz yeni arkadaşlarımız aramıza katılıyor" dedi

UBP'nin her geçen gün daha da büyüyüp, güçlendiğine işaret eden Sucuoğlu, tek başına iktidara gelerek 5 yıllık istikrarlı ve çok önemli işler başaracak bir hükumet kurmak istediklerini vurguladı.

Lokomotif sektörleri güçlendirip, yenilerini de eklemek istediklerini kaydeden Sucuoğlu, yasal mevzuatı da buna göre şekillendirmekte olduklarını ifade etti.

Sucuoğlu, " Siyasi tanınmamışlık, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacağız anlamına gelmemeli. Biz KKTC için kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomi yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

Sucuoğlu, "Konsantrasyonumuzu tamamen ekonomiye çevireceğiz. Kıbrıs Konusu da emin ellerdedir. Cumhurbaşkanımız Anavatan ile tam bir uyum içinde bu işi götürüyor. Biz de UBP olarak onlara tam destek veriyoruz.

Ekonominin önünü nasıl açacağız diye de düşünüyoruz. Hedef ekonomik olarak güçlenme, sıcak para akışını sağlama ve güçlü bir maliye yaratmaktır" şeklinde konuştu.

"UBP'ye Mühür!" Çağrısı yapan Sucuoğlu, "Biz mühür istiyoruz. Karma oyun kaldırılması için adım attık yalnız kaldığımız için olmadı. Ama diğer partiler zannetmesinler ki karma oy partilerine kazandırır.

Yüzde 44 ü bulduğumuz anda tek başına iktidarız. Partimiz büyüyor ve güçleniyor. Güç belli güç UBP.

Hangi köye, kasabaya, bölgeye gitseniz UBP var başka kimse yok. Bu yüzden bizim tek başına iktidar şansımız çok yüksektir. 23 Ocak gecesi Sarayönü'nde, mabedimizde zaferimizi kutlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından partiye katılanlara Başbakan Sucuoğlu tarafından rozetleri takıldı.

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