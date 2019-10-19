Alsancak'ta 'askıda yiyecek' projesi hayata geçirildi

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 'askıda yiyecek' projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.

Ataser'in paylaşımı şöyle;

Halkımızın birlik,beraberlik,yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına,geçtiğimiz haftalar da gerçekleştirmiş olduğum yurtdışı seyahatim de karşılaştığım bu yararlı projeyi,siz değerli halkım ile paylaşarak bugün itibari ile hayata geçirdik.

Alsancak’ta bulunan marketlerle görüşülerek Askıda Ekmek,Sebze ve Meyvenin asılabilineceği yerler yapılarak,ihtiyaç duyulan kişilerin ordan alabilmeleri için imkan sağlandı.Duyarlı vatandaşlar tarafından gerekli sebze,meyve ve ekmek ihtiyaclarının karşılanacağı aileler için belirlenen bu yerlere temel ürünler bırakabilirsiniz.

HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL.. Firat Ataser II