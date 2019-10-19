Alsancak'ta 'askıda yiyecek' projesi hayata geçirildi

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 'askıda yiyecek' projesinin hayata geçirildiğini duyurdu.
Ataser'in paylaşımı şöyle;
Halkımızın birlik,beraberlik,yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına,geçtiğimiz haftalar da gerçekleştirmiş olduğum yurtdışı seyahatim de karşılaştığım bu yararlı projeyi,siz değerli halkım ile paylaşarak bugün itibari ile hayata geçirdik.
Alsancak’ta bulunan marketlerle görüşülerek Askıda Ekmek,Sebze ve Meyvenin asılabilineceği yerler yapılarak,ihtiyaç duyulan kişilerin ordan alabilmeleri için imkan sağlandı.Duyarlı vatandaşlar tarafından gerekli sebze,meyve ve ekmek ihtiyaclarının karşılanacağı aileler için belirlenen bu yerlere temel ürünler bırakabilirsiniz.
HAYAT PAYLAŞINCA GÜZEL.. Firat Ataser II
Helal Olsun Fırat Başkan, Bu ülke için çalışan, halkını seven insan.
ASILAN POŞETLERİ KİMLER ALABİLECEĞİNİ SEN DA BİLİRSİN BAŞKAN BUNU YAPACAĞINA SOKAK KÖPEKLERİNE YİYECEK VERİLSİN DAHA İYİ OLUR BAŞKAN
Vazgeçin yaw...Sen iyi düşüncelerle insani duygularla bunu yapmaya çalışıyorsun ama çarıklı hırsızları unuttun galiba...
cok iyi uygulama baskan..yalniz mare monte yoluna da bir el atsan..merit oraya milyon dolarlar doktu ama mare monte yolu cok pis..kaldirim yok ve isiksiz..gece her an bir kaza veya issiz olusindan dolayi bir tecavuz vs. vakasi yasanabilir. acil el atman gerek..