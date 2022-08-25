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Alsancak'ta feci olay!

58 yaşındaki kadın yoğun bakımda...

25 Ağustos 2022 Perşembe 14:08
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Alsancak'ta feci olay!


Alsancak'ta meydana gelen iş kazasında 58 yaşıdaki Kadriye Balemen yaralandı.

İş kazasıyla ilgili Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.08.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Alsancak’ta yapımı devam eden bir inşaatın birinci katında, sorumlu mühendis olarak bulunan Kadriye BALEMEN (K-58), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık üç metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralanmıştır.

Kadriye BALEMEN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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