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Alsancak'ta korkutan yangın

Girne’ye bağlı Alsancak’ta dün gece Yıldız Gövsa’ya ait evin bahçesindeki prefabrik konteynerde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:52
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Alsancak'ta korkutan yangın

Saat 23.30’da başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonucu konteyner ve içinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yandı.

Son Güncelleme: 16.08.2021 12:08
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