Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu

Alsancak'ta meydana gelen ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:03
295 Okunma
Alsancak'ta meydana gelen ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Girne Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen karanlık, yaya geçidi olmayan ve yayaların geçişini engelleyecek bariyerlerinde bulunmadığı yol üzerinde yolu karşıya geçmeye çalışan maktül Leyla Watt’ın ölümü ile sonuçlanan kazada maktüle çarpan araç sürücü A.B.dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme de mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Güvenoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Güvenoğlu 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.40 raddelerinde Girne-Güzelyurt anayolu 7-8 kilometreleri arasında çift şeritli yolda yolun sol şeridi üzerinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy'de sakin A.B. yönetimindeki LS 067 plakalı Isuzu marka çift kabin araç ile o esnada anayolun Güney kısmından Kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Girne'de sakin Leyla WATT'a aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra yolun Kuzey kısmında bulunan kaldırıma çıkıp durduğunu söyledi. Polis kaza sonucu yaralanan yaya Leyla WATT’ın kaldırıldığı Girne Akçiçek hastanesinde gördüğü ilk yardım tedavisi sırasında almış olduğu yaralara dayanamayarak vefat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü A.B.’nın tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis bölgede bulunan kameraların inceleneceğini olay yerinden alınan fren izlerinin sürat tespiti için ölçümlerinin yapılacağını ayrıca alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 04.09.2021 14:23
Anahtar Kelimeler:
Leyla Watt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliği’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Barolar Birliği’ni Ziyaret Etti
YDP’ye toplum katılım töreni düzenlenecek
YDP’ye toplum katılım töreni düzenlenecek
Hüseyin Amcaoğlu: 2 ihbar geldi; biri temiz, diğeri inceleniyor
Hüseyin Amcaoğlu: 2 ihbar geldi; biri temiz, diğeri inceleniyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim