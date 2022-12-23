Alsancak'ta olaylı gece!

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

22.12. 2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Alsancak’ta bulunan bir ikametgahın avlusu içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu G.B.(E-59) bir taraf, İ.C.(E-29) diğer taraf olup birbirlerini ciddi şekilde darp ettikleri sırada, G.B. tasarrufundaki keser ile İ.C.’nin sol koluna ve başına vurmak suretiyle, başında derin kesi oluşmasına ve yaralanmasına sebep olmuştur. İ.C., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. G.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.