Alsancak'ta yapılması hedeflenen okul için çalışmalar başlatıldı

Proje kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Alsancak Beldesinde okulun yapılması için uygun olabilecek iki arazide incelemelerde bulundu.

İncelemeler esnasında, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Alsancak İlkokulu Müdürü Abdullah Cangil, Bakanlık yetkililerine eşlik etmiş olup, proje ile ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı.

Ayrıca Alsancak İlkokulu’nda hayata geçirilecek olan oyun parkı projesi hakkında okul müdürü ile müdür muavinlerinden bilgi alınarak incelemelerde bulunuldu.