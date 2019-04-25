Saat 16:00 sıralarında ise Haspolat'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, E.L. (E-37)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş, 42 kg sığır eti, 3 kg kuzu eti, 31 kg kıyma, 4,5 kg iç yağ, 1,5 kg ciğer ve 2 adet kuzu kellesi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.L. (E-53) tutuklandı.
Alsancak ve Haspolat’ta yüzlerce kilo kaçak et
Alsancak ve Haspolat’ta gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş çok miktarda et, tavuk ve deniz ürünü bulundu.
25 Nisan 2019 Perşembe 09:06
kime gidermis soyleyin da bilelim..