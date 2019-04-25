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Alsancak ve Haspolat’ta yüzlerce kilo kaçak et

Alsancak ve Haspolat’ta gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş çok miktarda et, tavuk ve deniz ürünü bulundu.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:06
Alsancak ve Haspolat’ta yüzlerce kilo kaçak et
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak'ta 13.30 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Ç. (E-45)'nin kullanımında bulunan araçta ve iş yerinde yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş , 241 kg tavuk eti, 174 kg kuzu eti, 58 kg deniz ürünleri ile muhtelif gıdalar bulunarak emare olarak alındı. A.Ç hakkında yasal işlem başlatıldı.

Saat 16:00 sıralarında ise Haspolat'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, E.L. (E-37)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş, 42 kg sığır eti, 3 kg kuzu eti, 31 kg kıyma,  4,5 kg iç yağ, 1,5 kg ciğer ve 2 adet kuzu kellesi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan Ö.L. (E-53) tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrüksüz Et
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dervis 2019-04-25 09:34:52

kime gidermis soyleyin da bilelim..

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