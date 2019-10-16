Alsancak ve Vadili'de hırsızlık: 4 tutuklu

Alsancak ve Vadili'de iki evden hırsızlık yapıldı. 4 kişi tutuklandı
Vadili’de Topel MENTEŞ’e ait evden 2760 TL nakit para çalındı. Olayla ilgili zanlı olarak görülen C.K.(E-25) tutuklandı.
Alsancak'ta ise Aydoğan ERAY’a eve giren hırsızlar muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet bayan kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve 1 adet cep telefonunu çaldı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.(E-25) tutuklandı.
Her iki olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor
İleri zekalı gündem kıbrıs hırsızlığın nasıl yapıldığının resmini mi koyuyorsunuz hırsılzlık haberine? Nasıl yapıldığına dair bilgi de verin altında da hırsızların tecrübesi artsın.