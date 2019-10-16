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Alsancak ve Vadili'de hırsızlık: 4 tutuklu

Alsancak ve Vadili'de iki evden hırsızlık yapıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:15
Alsancak ve Vadili'de hırsızlık: 4 tutuklu

Alsancak ve Vadili'de iki evden hırsızlık yapıldı. 4 kişi tutuklandı

Vadili’de Topel MENTEŞ’e ait evden 2760 TL nakit para çalındı. Olayla ilgili zanlı olarak görülen C.K.(E-25) tutuklandı. 

Alsancak'ta ise Aydoğan ERAY’a eve giren hırsızlar muhtelif ziynet eşyaları ile 2 adet bayan kol saati, iki adet tablet bilgisayar ve 1 adet cep telefonunu çaldı. Olayın polisin bilginse gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Q.A.A.A.(E-21), M.A.M.A.(E-23) ve Q.A.A.A.(E-25) tutuklandı. 

Her iki olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor

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Son Güncelleme: 16.10.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
Tutuklu4HırsızVadiliAlsancak
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Zeka 2019-10-16 12:06:08

İleri zekalı gündem kıbrıs hırsızlığın nasıl yapıldığının resmini mi koyuyorsunuz hırsılzlık haberine? Nasıl yapıldığına dair bilgi de verin altında da hırsızların tecrübesi artsın.

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