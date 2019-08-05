Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor

Alsancak’da Askeri bölgeyi ihlal

(Kamalı Haber) – Alsancak’da Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ederek zanlılar Hamed Bamba ve Johnson Ayompe Anyah dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:08
Alsancak’da Askeri bölgeyi ihlal

 Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serhat Özcü, zanlıların 1 Ağustos’ta saat 23.00’de Alsancak’ta I.Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal ettiği esnada görevli askerler tarafından suçüstü tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Özcü, zanlı Hamed Bamba’nın Afrika Fildişi sahili uyruklu zanlı Johnson Ayompe Anyah ise Kamerun uyruklu olup KKTC'de öğrenci izinli olarak bulunduklarını söyledi. Özcü, zanlıların ileride davalarında hazır bulunmalarını sağlamak gayesi ile uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Alsancak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülke genelinde son bir haftada 63 trafik kazası
Ülke genelinde son bir haftada 63 trafik kazası
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!
Lefkoşa- Güzelyurt kaza!
Albayrak, yarın KKTC'ye geliyor
Albayrak, yarın KKTC'ye geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim