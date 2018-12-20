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Alsancak’ta izinsiz alkollü içki imalatı

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 16:26
Alsancak’ta izinsiz alkollü içki imalatı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi’nde görevli ekipler tarafından Alsancak’ta faaliyet gösteren “Goodies Food Ltd.” isimli işyerinde yapılan denetimde, yetkili makamdan geçerli imalat izni olmaksızın içki üretimi yapılarak satışa arz edildiği tespit edildi. 

Söz konusu işletme sahibi V.M.(E-48) hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor. 

Diğer polisiye haberler:

DİKMEN’DE HIRSIZLIK 
Dikmen’de Osman Yolaç’a ait ikametgahtan muhtelif ziynet eşyaları, 3 bin 700 TL nakit para ile kumbara içerisinde muhafaza edilen yaklaşık bin TL tutarındaki bozuk para çalındı. 
17 Aralık 07.30-18.00 saatleri arasında Dikmen'de meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T. (E-40) tutuklandı

GÖNYELİ’DE HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ
2018 yılı Aralık ayı içerisinde, Gönyeli de faaliyet gösteren bir markette çalışan A.O.(K-26), market içerisinde başka şahıs tarafından düşürülen 14 ayar değerindeki altın kolyeyi bulup tasarrufuna geçirerek çaldı. 
A.O. daha sonra, söz konusu kolyeyi eşi Z.N.’ye (E-29) teslim ederek, hırsızlık olduğunu bildiği altını başka bir şahsa borcu karşılık vermek suretiyle sahtekarlıkla para temin etti.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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AlsancakIçki üretimiImalatHaberGündemKıbrıs
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