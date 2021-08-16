Alsancak'ta korkutan yangın

Saat 23.30’da başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu konteyner ve içinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yandı.
Son Güncelleme: 16.08.2021 16:34
Girne’ye bağlı Alsancak’ta dün gece Yıldız Gövsa’ya ait evin bahçesindeki prefabrik konteynerde elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu yangın çıktı.
Saat 23.30’da başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu konteyner ve içinde bulunan muhtelif ev eşyaları, sigorta kutusu ve elektrik aksamları tamamen yandı.