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Alsancak’ta ''vahşi kedi'' ele geçirildi

Alsancak’ta ülkeye ithali yasak vahşi kedi bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:03
Alsancak’ta ''vahşi kedi'' ele geçirildi

Alsancak’ta uyuşturucu ve ülkeye ithali yasak vahşi kedi bulundu, bir kişi tutuklandı.

D.D.’nin (E-38) tasarrufunda 12 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir hassas terazi, içerilerinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üç cam kavanoz ve beş kavanoz kapağı ile KKTC’ye ithali yasak olan bir Savannah cinsi vahşi kedi bulundu.

Polis, kedinin Veteriner Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi kontrolünde Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 07.08.2019 10:53
Anahtar Kelimeler:
AlsancakKedi
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