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Alsaqer tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) – Ülkemizde öğrenci olarak bulunan zanlı Fahid ALSAQER Geceleyin ev açma, Mülke tecavüz ve Kasti hasar suçlaması ile tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:05
Alsaqer tutuksuz yargılanacak

Mahkemede meseleyle ilgili yeminli şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis,  zanlı Fahid ALSAQER’in Geceleyin ev açma, Mülke tecavüz ve Kasti hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.10.2019 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Gönyeli Lefkoşa adresinde sakin Abdulbari SALKA' ya ait ikametgâhın batıya bakan açık ve kilitsiz vaziyette bulunan balkon kapısından içeri giren Lefkoşa'da sakin Fahid ALSAQUER’in ikametgah içerisindeki mutfak kapısını kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile kırıp hasara uğratmasına müteakip aynı yerden çıkış yaptığını belirtti. Polis, zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini söyledi. Zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirten polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı avukatı Ramadan Sanıvar, zanlının yeğeni ve arkadaşının konu evde kaldığını ayrıca zanlının da zaman zaman konu evde kaldığını ve suç işlemek için girmediğini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada bir gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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AlsaqerHaberKKTC
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savaş 2019-10-23 15:26:05

Bunun öğrenciliğini s....im...Memleket eşkiya yatağı oldu..Sebep olanların Allah belasını versin...

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