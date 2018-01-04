Altı benzer sabıkası var

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’da 22 Şubat 2017 tarihinde, Narkotik Şube Ekipleri’nin yaptığı “Baykuş” operasyonu neticesinde tasarrufunda 490 gram bonzai ile 55 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan Öner Denizsev, dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti tarafından suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkûm edildi. Heyet adına kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, 22 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda sanığın tasarrufunda 490 gram “sentetik cannabinoid” ile 55 gram “Hint keneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucunun miktarının külliyatlı olduğuna dikkat çeken Sağer, sanığın benzeri 6 tane sabıkasının da olduğunu vurguladı. Sanığın işlemiş olduğu suçun, mahkemelerin gündemini en fazla meşgul eden uyuşturucu türü olduğunu da belirten Sağer, sanığa kamu yararı gereği uzun süreli hapislik cezasi takdir etmeyi uygun bulduklarını ifade ettikten sonra, sanık Öner Denizsev’i 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.