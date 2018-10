Altın Kadeh Meyhaneleri’nde unutulmaz gece

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi, 6 Ekim Cumartesi akşamı Lord’s Palace Hotel Bella Marin’de Hakan Altun konseri ile rakı tutkunlarına müzik ve eğlence dolu, altın gibi bir gece yaşattı.

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’nin tüm yıla yayılacak etkinlik serisi kapsamında, rakı tutkunları Cumartesi akşamı Lord’s Palace Bella Marin’de meze, müzik ve muhabbet dolu anların tadını meşe fıçılardan gelen kendine has altın rengi ile Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde doyasıya çıkardı. Müzik dünyasının sevilen ismi Hakan Altun, ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’’nde sergilediği muhteşem performansı ile rakıseverlerin büyük beğenisini topladı.

Biletleri haftalar önce tükenen, 800 rakıseverin katıldığı Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi’ni güzel oyuncu Müjde Uzman sundu. Rakıseverler Bella Marin’in eşsiz atmosferinde fasıl müzik dinletisi ile Kömür Steak & Ocakbaşı’nın hazırlamış olduğu leziz yemeklerin tadına Tekirdağ Rakısı Altın Seri ile vardı. Kuzey Kıbrıs’ın en büyük açık hava meyhanesinin oluşturulduğu bu özel gecede dillerden düşmeyen şarkıların yaratıcısı Hakan Altun’un saat 21:45’te sahnedeki yerini almasıyla coşku dolu anlar yaşanmaya başladı. ‘‘Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum (Bir Telefon)’’ ve ‘‘Hani Bekleyecektin’’ gibi unutulmaz parçalarını Altın Kadeh Meyhaneleri için seslendiren Altun’a rakıseverler her şarkıda eşlik etti. Olağanüstü duyguların coşku ile dışa vurulduğu Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde altın hazların yaşandığı gecede, Hakan Altun kadehini yüzlerce rakısever ile birlikte Altın Kadeh Meyhaneleri’nin şerefine ‘‘en kötü günümüz böyle olsun’’ diyerek kaldırdı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Hakan Altun, kendi şarkılarının yanı sıra seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkı ile konuklardan tam not aldı. Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşliğinde damaklar şenlenirken, Hakan Altun şarkıları ile de eğlencenin temposu bir an olsun düşmedi.

Altın telefon ve hattat ile ‘‘Altın Kadeh Ada’da’’ hatırası

Altın Kadeh Meyhaneleri Özel Gecesi için Bella Marin’de ‘‘Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum’’ şarkısını sembolize eder şekilde oluşturulan fotoğraf alanı rakıseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılımcıların yanı sıra sempatik tavırları ve neşeli halleri ile dikkat çeken Hakan Altun da altın telefonun önünde çektirdiği fotoğrafla unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi. Rakı barında satışa sunulan Tekirdağ Rakısı Altın Seri şişelerine ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ hatırası olarak hattat ustası konukların isimlerini yazdı.

Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi ile ‘‘meze, müzik ve muhabbet’’ altın adanın heryerinde

Yüzde 100 yaş üzümden damıtılmış Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi kapsamında birbirinden özel altın anların yaşanacağı etkinlikler yıl boyunca devam edecek. ‘‘Meze, müzik ve muhabbet’’ sloganı ile yola çıkarak hem rakıseverlere dopdolu eğlence yaşatacak, hem de birbirinden özel sürpriz sunacak ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ne dair tüm detayları kaçırmamak için “altinkadehadada” Facebook ve Instagram sosyal medya hesapları ve www.altinkadeh.com web sitesinin takip edilmesi tavsiye ediliyor.