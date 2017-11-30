Altın kumsal peşkeşine tepki büyüyor

Yeni Bakış'tan Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu Temsilcisi Teksen Köroğlu, Dipkarpaz’daki Altın Kumsal’a hükümet tarafından inşaat izni verilmesi yönündeki girişimlerine tepki gösterdi. Köroğlu, Altın Kumsal Çevre Düzenleme Projesiyle bağlamında bölgelendirme konusunda uzmanların sakıncalı raporuna rağmen hükümetin hala ısrar ve ayak oyunları ile seçimlere bir ay kala projeyi uygulamaya çalışılmasının yeni peşkeş ve rant hesaplarından başka bir şey olmadığını belirtti.

“Yapılmak istenen peşkeş ve rant hesabıdır”

Köroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından Altın Kumsal Çevre Düzenleme Projesiyle ilgili çevre örgütlerinin yaptığı araştırmalara ve bilimsel incelemelere dayanarak bu değerlendirmeler sonucunda yeni bölgelendirmelerin sakıncalarını içeren ayrıntılı rapor Çevre Koruma Dairesi’ne sunulmuştur. Fakat bunların dikkate alınmadığını görmekteyiz. Biz sit alanı derecelendirme değişikliği önerisini Karpaz’ın imara açılmasının üç kolundan biri olarak görüyoruz. Bunun üzerine ısrar ve inatla giden hükümetin Anıtlar Yüksel Kurulu tarafından kabul görmemesine rağmen hala bu ısrar ve ayak oyunları ile seçimlere bir ay kala uygulamaya çalışılması devletin ve kamunun yararı düşünülerek değil, yeni peşkeşler ve yeni rant hesaplarından başka bir şey değildir.”

“İzin vermeyeceğiz”

Anıtlar Yüksek Kurulunun yaptı değerlendirmelerin, hükümetin ve Bakanlar Kurulunun işine gelmediği için Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın ısrarcı olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Bu inatlarından vazgeçmelidirler. Uzmanların Görüşlerine ve bilimsel değerlendirmelere bile aldırmayıp, elimizde son kalan ve halkımızın son bakir alanlarından biri olan Altın Kumsal üzerinde oynanan bu haince oyunlara Çevre Platformu Örgütleri olarak izin vermeyeceğimizin kararlılığı içinde olduğumuzun da bilinmesini isteriz. Çünkü Çevre Koruma Dairesi’nin görevlendirdiği yabancı uzmanın verdiği metin İngilizceden Türkçeye çevrilirken bile hatalı çevrilmiş kritik noktalar vardır. Bu hatalı çeviriye dayalı kararlar dikkate alınmamalıdır” şeklinde konuştu.

“Kumulların düzelmesi yıllar alır”

Köroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Yeni bölgelendirmeye göre kaplumbağa yumurtlama sahillerinde taşınabilir yapılara izin verilmek istenmektedir. Bu kabul edilemez. Çünkü kaplumbağa yumurtlama sahillerinde tüm taşınabilir yapıların sahilde yer alması durumunda bu canlıların yumurtlamasına engel olunur. Öte yandan sahile yerleştirilen herhangi bir yapı, geçici olanlarda dahil kum tepelerinin yapısını değiştirmekte ve de alandaki tüm canlıları olumsuz etkilemektedir. Bu yapıları kullanacak insanlar kum üzerinde gidip geleceği için bu tarihi kumulların bundan sonra düzelmesi yıllar alır. Bunlar bizim için çok önemlidir. Altın Kumsalın Çevre düzenlenmesi projesi adı altında Altın Kumsal’da restoran, büfe, duş gibi yapıların inşası planlanmaktadır. Bu çok büyük bir hatadır, çünkü Altın Kum Sahili’ndeki şimdiye kadar yapılmış birçok kazı, dolgu ve inşaat gibi yıkılmış olan bu yerlerin üzerine yeni restoran, duş, tuvalet, kabinler ve park yeri yapılmak istenmektedir. Şu anda bütün çalışmalar bunlara göre yapılıyor. Katı koruma altında olan bu yerlere bu tür yapıların yapılması son derece sakıncalıdır ve bunu bütün uzmanlar bilmektedir.”

“Hesabı sorulacaktır”

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun her bir üyesinin bilimsellikten uzak baskılara boyun eğip karar vermemesini ve rant oyununa alet olmamasını umut ettiklerinin altını çizen Köroğlu, “Kısa bir ömrü kalmış olan bu hükümetin yangından mal kaçırırcasına yapmaya çalıştıkları bu adaletsizliklerin ve yasadışı uygulamaların hesabının da mutlaka sorulacağının herkes tarafından bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Köroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Karpaz’da belirli bölgelerin, belirli kısıtlamaları vardır ve bu kısıtlamaları hükümet değiştirmek istemektedir. Bu bölgedeki derecelendirmelerini değiştirerek, bölgeleri inşaata açmayı hedeflemektedirler. Dip Karpaz doğal ve arkeolojik sit alanıdır ve bunun Çevre Koruma Dairesi tarafından yeni bölgelendirme haritaları çıkarılıp çevre düzenlemesi yapacağız adı altında bir takım değişikliklere gidiyorlar. Örneğin, sıkı koruma altında olan bir alanı anlam karmaşası yaratarak değiştirmek istemektedirler. Kısacası 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece bölgeler üzerinde oynayıp inşaat izni verilmeyen bu bölgelere inşaat izni vermek için yeni plan ve projeler hazırlanmaktadır. Bunlar Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından da defalarca kabul görmemesine rağmen, hala daha hükümet planlarını gerçekleştirmek için uğraşmaktadır. Denildiği gibi eğer pazar günü de Anıtlar Yüksek Kurulu toplanacaksa sırf bunu geçirmek için, devletin bir oyunudur.”