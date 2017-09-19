Altın Kumsal’da peşkeşe kılıf!

Hükümetin Karpaz bölgesinde yer alan Altın Kumsal’da bir süre önce mahkeme kararıyla yıkılan Bangalov sahiplerine el altından bir peşkeş hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Yeni Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre, bölgenin Karpaz Emirnamesi, Doğal ve Arkeolojik SİT alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alması nedeniyle bölgeye izinsiz çivi çakılması bile mümkün değil.

Bu üç engeli aşıp bölgeyi istediği gibi peşkeş çekmek amacıyla harekete geçen UBP-DP azınlık hükümeti ilk olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki engeli çevre dairesinden uzmanlara “Bölgede herhangi bir yapılaşmaya sıkıntı yok” raporu hazırlatarak aştı.

Bugün saat 09.00’da ise Yüksek Anıtlar Kurulu’nun toplantıya çağrıldığı ve bölgede yapılaşmanın önünde engel olarak duran 2 maddenin de bertaraf edilme şekillerinin aranacağı belirtildi. Bu arada Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı Altın Kumsal Geliştirme Projesi bu sayede hayat bularak tuvalet, banyo ve kafeterya Altın Kumsal’a konuşlanabilecek.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ>>>