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Altın Kumsal’da peşkeşe kılıf!

Hükümet Altın Kumsal’da kaçak yapıları mahkeme kararıyla yıkılan yatırımcılara seçim rüşvetine hazırlanıyor

19 Eylül 2017 Salı 10:53
Altın Kumsal’da peşkeşe kılıf!

Hükümetin Karpaz bölgesinde yer alan Altın Kumsal’da bir süre önce mahkeme kararıyla yıkılan Bangalov sahiplerine el altından bir peşkeş hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Yeni Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre, bölgenin Karpaz Emirnamesi, Doğal ve Arkeolojik SİT alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alması nedeniyle bölgeye izinsiz çivi çakılması bile mümkün değil.

Bu üç engeli aşıp bölgeyi istediği gibi peşkeş çekmek amacıyla harekete geçen UBP-DP azınlık hükümeti ilk olarak Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamındaki engeli çevre dairesinden uzmanlara “Bölgede herhangi bir yapılaşmaya sıkıntı yok” raporu hazırlatarak aştı.

Bugün saat 09.00’da ise Yüksek Anıtlar Kurulu’nun toplantıya çağrıldığı ve bölgede yapılaşmanın önünde engel olarak duran 2 maddenin de bertaraf edilme şekillerinin aranacağı belirtildi. Bu arada Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı Altın Kumsal Geliştirme Projesi bu sayede hayat bularak tuvalet, banyo ve kafeterya Altın Kumsal’a konuşlanabilecek.

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Yeni Bakış Gazetesi

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Son Güncelleme: 19.09.2017 10:58
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