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ALTIN PATİLER DERNEĞİ: “CAN DOSTLARIMIZ İÇİN DAHA SAĞLIKLI KOŞULLAR İSTİYORUZ”

Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği, Hayvan Refahı Yasası’nda öngörülen değişikliklerle, can dostlar hayvanlar için daha sağlıklı koşullar yaratılabilmesini istediklerini vurguladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:13
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ALTIN PATİLER DERNEĞİ: “CAN DOSTLARIMIZ İÇİN DAHA SAĞLIKLI KOŞULLAR İSTİYORUZ”

Altın Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği, Hayvan Refahı Yasası’nda öngörülen değişikliklerle, can dostlar hayvanlar için daha sağlıklı koşullar yaratılabilmesini istediklerini vurguladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Dernek Asbaşkanı Ülkü Curcioğlu ve sanatçı Fikri Karayel tarafından hazırlanarak Meclis’e sunması için 1 Ekim’de DP Milletvekili Serdar Denktaş’a teslim edildiği kaydedildi.

Hayvan Refahı Yasası’nın dostların refahını en iyi şekilde sağlamaya yardımcı olduğu ifade edilen açıklamada, “Umarız ki daha caydırıcı cezalar gündeme taşınabilir ve can dostlarımız için daha sağlıklı koşullar yaratabiliriz” denildi.

Yasa önerisinde hayvanların işkence görmesi, zehirlenmesi, öldürülmesine ilişkin cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, ötenazi kullanımının yeniden düzenlenmesi ve birden fazla hekim görüşüne ihtiyaç duyulması, kötü şartlarda bakılan sahipli hayvanların korumaya alınmaları ve barınaklarla ilgili önerilere de yer verildiği kaydedilen açıklamada, yasanın önemi şu ifadelerle anlatıldı:

“Her gün can dostlarımız için daha ne yapılabilir, nasıl daha sağlıklı koşullar sağlanabilir ve onların haklarını nasıl daha çok savunabiliriz diye çalışmalar yapıyor ve çabalıyoruz.

Umarız ki şu an yürürlükte olan yasamız düzenlenebilir ve koşullar daha da iyileşir çünkü şu anki koşullarımızla da farkındalık yaratılabilse dahi eksiklerimiz bulunmaktadır. Bunları giderebilmemiz için devletimizin desteğine ve yasa düzenlemelerine ihtiyacımız sonsuzdur.” 

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