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Altın Patiler Derneği'nden Sarıçizmeli'nin açıklamalarına tepki

Gündem Kıbrıs'ta yayınlanan "KKTC'de köpeğe idam cezası!!!" haberi ülkede ses getirdi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:42
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Altın Patiler Derneği'nden Sarıçizmeli'nin açıklamalarına tepki

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

Gündem Kıbrıs'ta yayınlanan "KKTC'de köpeğe idam cezası!!!" haberi ülkede ses getirdi.

Söz konusu haberde Mehmetçik bölgesinde vahşice öldürülen köpeğin görüntüleri yürekleri sızlattı.

Konuyla ilgili Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Zarıçizmeli'den bir açıklama geldi.

Altın Patiler Derneği ise Sarıçizmeli'nin "Köpeklerin erkek olanı veteriner hekim tarafından uyutulmuş, dişi olan yavruları ile birlikte Mehmetçik dışındaki çöplük araziye bırakılmıştır" açıklamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

SARIÇİZMELİ'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

18.05.2021 tarihinde belediye hudutlarımız içerisinde yaşanan ‘köpek olayı’ ile ilgili bir

açıklama ihtiyacı yapmam gerekliliği doğmuştur.

Söz konusu tarihte bir vatandaşımızın ikinci kez kümesine köpekler girmiş ve 50 civarı tavuğu telef etmiştir. Kümes içerisinde bulunan iki köpek belediye ekiplerimiz tarafından alınmış ve Ziyamet Veteriner Dairesi’ne götürülmüştür. Köpeklerin erkek olanı veteriner hekim tarafından uyutulmuş, dişi olan yavruları ile birlikte Mehmetçik dışındaki çöplük araziye bırakılmıştır. Bazı sosyal medya hesaplarında spekülatif amaçlı yayılan, köpeklerin boğularak ya da araçla ezilerek öldürüldüğü iddiaları hem üzücü hem de gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Mehmetçik Belediyesi çevreye ve tüm canlılara son derece önem veren bir belediyedir. Belediyemiz yıllardır kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmamakta, canlıların kurtarılması ve rehabilitasyonunda bir çok çevre ve yaban hayatı kuruluşu ile yakın iş birliği yapmaktadır. Kendimin doğa ve hayvan sevgisini burdan anlatmama ihtiyaç bile hissetmiyorum. İlgi duyanlar sosyal medya aracılığı ile yaptığım paylaşımlara bakabilir.

Sokak kedi ve köpekleri ülkemizin ve çevrenin çok önemli bir sorunu. Bunların rehabilite edilip sahiplendirilmesi için çalışmamız gerekmektedir. Ben kişi olarak bir çok sokak hayvanını sahiplendim, yaban hayvanını da kurtararak ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim ettim. Bunun daha da yaygınlaşması, insanların çok daha duyarlı olmaları için mücadele edilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Eksikliklerimiz, yanlışlarımız var mı? Elbette ki vardır. Ancak bunları bir birimize küfür ederek aşmamız olanaksızdır. Bu vesile ile benle veya belediyem ile iş birliği yapmak isteyen, katkı koymak isteyen tüm kişi ve sivil toplum kuruluşununu bizimle temas etmeye çağırır, elimizden gelen tüm gayreti göstermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Sevgiyle kalın...

ALTIN PATİLER DERNEĞİNİN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

BARINAGI OLMAYAN BIR BELEDIYENIN KÖPEK TOPLAMASI VE ÇÖPLÜGE ATTIGINI RAHATCA SÖYLEMESI KABUL EDILEMEZ!

Son Güncelleme: 20.05.2021 11:05
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