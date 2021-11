Altın Patiler Derneği'nden yardım çağrısı

Sosyal Medya hesaplarından duyuru yapan Altın Patilerİ 20 Tl yardım etmek istermisiniz diye sordu ve resmi hesap numarasını paylaştı...

Yine borçlariniz aldi basini gidiyor... Yarin bir kopegi daha pethotele aldiriyiruz ve ordaki sayimiz artikca artiyor...

Desteklerniz olmadan borclarmizin altindan kalkamayiz..

Inanin 20 TL bile damlaya damlaya birikir Klinik masraflarına ve pethotel masraflarına destek olmak isteyenler için klinik ibani bırakıyoruz:

Çatalköy 'de Petline Veteriner Kliniği

İban : TR19 0006 4000 0016 8110 1309 13

Petline Animalcare Ltd

İsbank

Açıklamaya "Altın Patiler" yazarsanız çok seviniriz.

We are sending another dog to the pethotel and our bills are increasing day by day

Would you like to help pay off some of our debts?

The pethotel link is below.