Altın Patiler Derneği: Seçim dönemi ortaya çıkan hayvanseverler

Dernekten yapılan açıklama:

"Seçim dönemi ortaya çıkan "hayvanseverler" yine secim üstü yine susmayan telefonlar.

2012 yılından itibaren aynı döngü, aynı sistem, seçmlere günler kala hayvansever olan partiler, görüşmek isteyen onlarca insan.



Biz bir derneğiz, 49.000 takipçisi olan bir dernek. Bir parti tutmuyoruz, kimsenin vereceği oya da karışma hakkımız yok. Her şeyi olduğu gibi paylaşıyoruz ve konu her kim isterse olsun yanlışsa yanlış diyoruz.



Hayvanları umursadığınızı ispatlamak için bizimle fotoğraf paylasılmasına gerek yok. Görüşmelere açığız ama sonuçlanmayan görüşmelere katılmayacağız, beğeni içinde hic bir yetkili ile fotoğraf çekinmeyi de düşünmüyoruz.



Tekrarlamak isteriz ki hayvan refahı için hiçbir atilimda bulunmayan hiçkimseye oy vermeyeceğiz ve KKTC'de yaşayan hayvanların bu durumda olmasına göz yuman hic bir parti/milletvekili/adayla da bir günlük beğeni için sosyal medyada paylaşım yapmayacağız."