Altın yumurtlayan tavuğu kesme girişimi

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Şans Oyunları Yasa Tasarısı ile altın yumurtlayan tavuk kesilmek isteniyor. Bir yılda yaklaşık 111 milyon TL vergi toplanan sektörde yapılmak istenen düzenleme ile bet ofis şirketleri kapılarına kilit vuracak.

111 milyon TL vergi toplanan bet ofislerden alınan para Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis gibi kurumların 2021 yılı bütçesinden daha fazla..

Hükümetin gündemine gelen bu yasa tasarısının yasallaşması durumunda tüm yatırımlarını KKTC’ye yapan ve işletme sahiplerinin tümünün Kıbrıslı Türk olduğu bu sektör kapanma tehlikesi ile karşı karşıya.

Dünyada sanal betin yapılacağı çok daha cazip ülkeler var ve bu tasarının yasallaşmasıyla bu ofislerin kapanacağı kaydediliyor.

Hükümete ödenen yıllık astronomik vergiler dışında bu sektörde çalışan yaklaşık 2 bin kişi de işsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Vergi dışında sosyal güvenlik kurumlarına 16 milyon TL üzerinde bir yatırım yapılıyor. Bet ofislerin kapanmasıyla fonlarda da sıkıntı olabileceği ifade ediliyor.

Derinlemesine araştırma

Maliye Bakanlığı Elektronik Şans Oyunları yasa tasarısı hazırladı. Sektör temsilcilerinin görüşü alınmadan hazırlanan yasa tasarısı hükümet içerisinde kriz oluşturdu.

Zira tasarının hazırlandığı şekilde yasallaşması durumunda ülkedeki bet ofisler bir bir kapanacak, Maliye çok ciddi bir gelir kaybı yaşayacak.

SES KIBRIS’ın yaptığı araştırmaya göre şu anda internetten de bahis yapmak için izni olan 5 şirket var. Ancak bunlardan biri hali hazırdaki politikalar nedeniyle tüm yatırımını durdurdu ve işi bir başka ülkede yapmak için KKTC’den ayrıldı.

World Star Betting başka ülkeye kaçtı

İzinli olan 5 şirketin biri olan World Star Bettin faaliyetini durdurdu.. Çalışmadan kazanmadan vergi üzerine vergi ödeyen şirket faaliyetlerini bir başka ülkeden yapacak.

Geriye Cbetcyp, Cyprus Sporting Club, Nicosia, Hititbet kaldı. Kalan 4 şirket ise Maliye’nin deyim yerindeyse kasasının müdavimler.. Yaptığımız araştırmada 4 şirketin Maliyeye yıllık ödediği vergilerin toplamı yaklaşık 111 milyon TL’nin üzerinde

Başbakanlık bütçesinden fazla vergi ödüyorlar

Bu rakam Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı Meclis gibi bir çok kuruma ayrılan yıllık bütçeden daha fazla.. İşte 2021 bütçesi bet ofislerin ödediği verginin altında olan kamu kurumları:

- Cumhurbaşkanlığı’na 50 milyon 100 bin TL;

- Cumhuriyet Meclisi’ne 47 milyon 765 bin 700 TL;

- Başbakanlığa 94 milyon 324 bin 600 TL;

- Mahkemeler’e 71 milyon 71 bin 500 TL;

- Hukuk Dairesi’ne 23 milyon 354 bin 700 TL;

- Sayıştay Başkanlığı’na 12 milyon 794 bin 800 TL;

- Kamu Hizmeti Komisyonu’na 7 milyon 141 bin 700 TL;

- Yüksek Yönetim Denetçiliği’ne 3 milyon 782 bin 300 TL;

- Sivil Savunma Teşkilatı’na 41 milyon TL

Tamamı yerli sermaye

Şu anda aktif olarak 4 bet ofis şirketinin sahipleri öz be öz Kıbrıslı Türkler… Sanal ve ofislerde yapılan betlerden kazanılan paralar da KKTC içerisinde yatırımlara harcanıyor. 4 işletmenin de çok sayıda yan kuruluşları var. İnşaattan, otele kadar bir çok iş kolunda faaliyet gösteriyorlar. Bir çok yatırımları da bet ofislerden kazanılan paralar finanse ediyor.

Maliye Bakanlığı’nın ortaya koymak istediği yeni yasa tasarısının yasallaşması durumunda bet ofisi sahipleri bu işi noktalamakta kararlı. Malta başta olmak üzere çok daha cazip koşullarla işletmelerin buralara kayması an meselesi.

Hazırlanan yasa tasarısında neler var?

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelen yasa Meclis’e sevk edilmedi. Bakanlar kurulunda yapılmak istenen yanlışın farkında olan bazı bakanların itirazları olduğu öğrenildi.

Yeni yasa lisans sahiplerini tek bir web sitesi ile sınırlarken, en büyük sıkıntı olarak izinli işletmelerin internet ortamındaki bahisleri KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına oynatması yasaklanıyor. Bu madde ile elektronik şans oyunları için lisansı olan şirketlerin en önemli gelir noktası kesilmiş oluyor.

Hatta yasayla KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının siteye ulaşımının da engelleneceği ifade ediliyor.

İşte rakamlar

Nicosia Betting’in 13, Hititbet ve Cyprus Sporting’in 10’ar, Cbetcyp’in de 5 şubesi bulunuyor.

Bu şirketler yanların yaklaşık 2 bin kişiyi çalıştırıyor.. Bunların yarısı KKTC vatandaşı..

En çok şubesi (13) olan Nicosia Betting devlete yıllık ödediği rakamlar

- 1 milyon 820 bin Euro spor fonu (Her şube için 140 bin euro)

- 400 bin Euro internet izni için

- Aylık 88 bin dolardan 1 milyon 56 bin dolar şans oyunları hizmet vergisi

- 169 bin dolar aylık şubeler için x 13.. 2 milyon 197 bin dolar

- NICOSIA yıllık 2 MİLYON 220 BİN EURO + 1 MİLYON 253BİN DOLAR

- Günlük kurlarla toplam yaklaşık: 32 MİLYON 957 BİN 200 TL

10 şubeli Cyprus Sporting’in devlete ödediği rakamlar

- 1 milyon 200 bin Euro spor fonuna

- 400 bin Euro internet izni

- 1 milyon 56 milyon dolar şans oyunları hizmet vergisi

- 1 milyon 690 bin dolar yıllık şubeler için

- Cyprus Sporting toplam: 1 MİLYON 600 BİN EURO + 1 MİLYON 616 BİN DOLAR

- TOPLAM: 29 MİLYON 734 BİN 400 TL

Aktif 7 şubesi olan Hitibet’in devlete ödediği rakam:

- 840 bin Euro spor fonuna

- 400 bin Euro internet izni

- 1 milyon 56 bin dolar şans oyunları hizmet vergisi

- 1 milyon 183 bin dolar yıllık şubeler için

- TOPLAM 1 MİLYON 240 BİN EURO + 1 MİLYON 249 BİN DOLAR

- TOPLAM: 23 MİLYON 15 BİN 600 TL

Aktif 3 şubesi olan Cbetcyp’ın devlete ödediği rakam:

- 550 bin Euro spor fonuna

- 400 bin Euro internet izni

- 1 milyon 56 milyon dolar şans oyunları hizmet vergisi

- 845 bin dolar yıllık şubeler için

- TOPLAM 950 BİN EURO + 1 MİLYON 901 BİN DOLAR

- 25 MİLYON 563 BİN 400

Tüm şirketlerin ödediği vergileri alt alta koyduğumuza zaman bugünkü kurlarla ortaya 11 milyon 270 milyon TL gibi muazzam bir rakam çıkıyor

Fonlara yıllık yaklaşık 16 milyon 800 bin TL

Bu rakamlar sadece vergiler.. Bir de çalışanlar için yatırılan rakamlar var. 4 bet ofis şirketinde çalışan yaklaşık 1000 KKTC vatandaşı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1400 TL her ay sosyal sigorta ihtiyat sandığı yatırımları çerçevesinde en az 1 Milyon 400 bin TL yatırılıyor. Bu da yıllık 16 milyon 800 bin TL yapıyor ki asgari ücretteki her artış bu rakamın artması anlamı taşıyor.

Esnafın kazancı

Bu rakamlar devletin bire bir kasasına girenler kısmı, bir de esnafın kazancı var. Bet ofis şirketlerinin müşterilerine sunduğu bir çok ürün yerli üretim Kıbrıs Türk mallarından oluşuyor.. Ayrıca kurumların bet ofislerden kazandığı paralarla yaptıkları bir çok yatırım da yine iç piyasaya ayrı sıcak para girdisi sağlıyor.

Bet ofislerin kapanması durumunda esnafın da sıkıntı yaşayacağı öngörülüyor

Maliye Bakanlığı’nın deyim yerindeyse altın yumurtalayan tavuğu neden kesmek istediğine bir anlam verilemiyor…

KAYNAK: SES KIBRIS